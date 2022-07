OM eist zes jaar cel tegen Samir A. voor financiële hulp aan IS-vrouwen

Volgens het OM maakte Samir door zijn hulp aan de vrouwen deel uit van de terroristische organisatie IS. Een aantal vrouwen die hij hielp, dachten ook nog zeer radicaal en waren deel van het kalifaat. ,,In plaats van zelf in de frontlinie te staan heeft hij een andere manier van meestrijden gevonden’’, zegt de officier.

Samir A. zamelde rond 2019 ruim een ton in bij familieleden van de Nederlandse en Belgische jihadbruiden. Hij sluisde dat door naar mensensmokkelaars en kreeg het voor elkaar dat 25 vrouwen konden ontsnappen uit het gevangenenkamp in Noord-Syrië. Daarmee heeft hij terrorisme gefinancierd, vindt de officier.

Mohammed B.

De 36-jarige A. geldt als een oudgediende in de Nederlandse jihadscene. Hij is eerder veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor een aanslagplan en kwam in september 2013 vrij. Hij was lid van de Hofstadgroep, een netwerk van radicaal-islamitische jongeren. Ook Mohammed B., de moordenaar van cineast Theo van Gogh, werd tot die groep gerekend.

Samir A. heeft nog steeds contact met hem, en ook met de veroordeelde Arnhemse terroristen die een aanslag op een openluchtfestival wilden plegen. Samir zegt in een interview dat hij wil dat alle islamitische landen onder de islamitische wet gaan leven. Hij zegt dat hij IS inmiddels verwerpt en dat hij milder is gaan denken, maar toont wel begrip voor het levend verbranden in een kooi van een Jordanese piloot door IS.

Het onderzoek begon met een artikel in De Telegraaf en NRC in 2019, waarin Samir en zijn helper Bilal L. toegaven dat ze geld inzamelden voor de vrouwen en dat via verboden ondergronds bankieren naar de kampen sluisden. Ze zagen dat als humanitaire hulp. Justitie ziet dat anders.

Het maakte Samir namelijk niet uit of de vrouwen nog radicaal en gevaarlijk waren. De meeste geholpen vrouwen stonden op de sanctielijst terrorisme, dat elke financiële steun aan hem verbiedt. ,,Zonder geld geen terrorisme’’, zegt de officier.

Zeer radicaal

Van een aantal vrouwen staat vast dat ze zich tot het laatst toe zeer radicaal uitlieten. Zoals Mandy S., zij vroeg op 2020 nog in een onlinebericht om bij de jihadstrijders te mogen blijven. Ook Angela B. uit Soesterberg voelde zich tot het laatst nog prima in het kalifaat. Ze 'vocht voor haar geloof terwijl anderen zich overgaven'. Nabila A. verdedigde IS telefonisch uit het kalifaat tegen haar zus, verdedigde aanslagen in Parijs en schoot om dat te onderstrepen met haar eigen vuurwapen in het plafond. Haar man is op foto's te zien met een afgesneden hoofd. Een deel van de vrouwen is nu terug in Nederland, sommigen zijn al veroordeeld. Anderen zitten nog in Syrië.

Justitie vindt dat Samir de vrouwen liet ontsnappen met een groot risico dat ze zich opnieuw bij de terreurgroep zouden aansluiten. De vrouwen die tot het laatst bij IS waren gebleven, stonden in hoog aanzien bij de terreurgroep en hun zonen werden geprezen als de IS-strijders van de toekomst.

’Religieuze plicht’

De AIVD stelde al vast dat het helpen van IS-vrouwen voor Nederlandse jihadisten de belangrijkste manier was waarop ze nog aan de gewapende strijd in Syrië konden bijdragen. Samir zei in een chatgesprek met een IS-strijder dat hij zich schaamde dat hij in Nederland was in plaats van in het strijdgebied. Hij noemde het 'een religieuze plicht om gevangenen te bevrijden'.

Zelf vindt Samir A. dat hij niet strafbaar handelde en dat hij de vrouwen daar hielp met hun eerste levensbehoeften en om weg te komen uit de kampen. Volgens hem hadden de vrouwen schoon genoeg van IS en was de kans nihil dat ze zich opnieuw zouden aansluiten bij de terroristische organisatie.

Donderdag krijgt Samir A. het laatste woord. De rechter komt op 30 augustus met een uitspraak.