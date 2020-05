Gesignaleerde surfplank bij Scheveningen blijkt stuk plastic

Ⓒ De Telegraaf

De surfplank die bij het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen in zee zou zijn gezien, blijkt volgens de politie een stuk plastic. De Kustwacht meldde eerder dinsdagochtend dat er een verlaten surfplank in het water was gesignaleerd. In de omgeving van het havenhoofd kwamen vorige week vijf surfers om het leven. Een van hen, een 23-jarige man uit Delft, wordt nog vermist.