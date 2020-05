Opnieuw zoektocht naar vermiste surfer

Zeven brandweerauto’s staan op het havenhoofd. Zij hebben onder andere duikers ingezet. Ook de KNRM is aanwezig. Onder toeziend oog van enkele toeschouwers, die in enkele gevallen bloemen bij zich hebben, wordt in het water gezocht. De zeeredders lopen hand in hand in een lijn door het nu ondiepe water aan de binnenkant van het Noordelijke Havenhoofd. De reddingsboot vaart rondjes en ook vanuit de lucht is ondersteuning. Een vliegtuig van de Kustwacht speurt een groter deel van de kust af. Ook een helikopter komt af en toe langs. De zee is voor het eerst sinds een week echt rustig waardoor het zoeken wordt vergemakkelijkt.

Vorige week kwamen de vijf fitte en sportieve jongens om nadat ze in een dikke laag schuim terecht kwamen. Sindsdien is Scheveningen in diepe rouw gedompeld. Toeschouwers spreken de hoop uit dat het vijfde slachtoffers, de 23-jarige Delftse student Mathijs, snel wordt gevonden. ,,Wat een nachtmerrie voor de familie en vrienden.” De politie deed eerder een oproep om uit te kijken naar zijn witte surfplank met blauwe details. Dit zou kunnen helpen in de verder zoektocht naar het lichaam.

