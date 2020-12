Britse Margaret (90) als eerste persoon ingeënt: ’Ik voel me bevoorrecht’

Ze is daarmee voor zover bekend de eerste persoon in de wereld die het middel kreeg toegediend buiten een onderzoeksomgeving, bericht de BBC.

„Ik voel me enorm bevoorrecht”, zei Keenan nadat ze in het universitaire ziekenhuis van Coventry een prik kreeg. „Ik kan eindelijk weer ergens naar uitkijken. In het nieuwe jaar hoop ik weer veel tijd met vrienden en familie door te brengen. Ik heb het grootste deel van het afgelopen jaar een beetje in mijn eentje gezeten.”

De voormalige juweliersassistente, die pas vier jaar geleden met pensioen ging, krijgt over drie weken de tweede dosis van het vaccin.

Het Verenigd Koninkrijk heeft tientallen miljoenen doses van het Pfizer-vaccin besteld. Dinsdag begint een grote vaccinatiecampagne. De minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, omschreef de eerste inenting van Keenan als een emotioneel moment. Hij verwacht dat het tot de lente duurt voordat alle kwetsbare mensen zijn ingeënt. Pas wanneer dat is gebeurd, kunnen de beperkingen die bedoeld zijn om het virus in te dammen worden opgeheven.

Het land heeft 40 miljoen dosis van het vaccin besteld. Omdat iedere persoon twee keer dit vaccin toegediend moet krijgen, kunnen 20 miljoen van de ruim 66 miljoen Britten de komende tijd gevaccineerd worden. De eerste levering, die afgelopen donderdag arriveerde, omvat 800.000 doses.

Groot-Brittannië is het eerste westerse land dat met een vaccinatiecampagne is begonnen. Hancock noemde dinsdag „V-day”, een verwijzing naar de naam van Bevrijdingsdag, VE-day. „Als we erin slagen dit voor iedereen te doen die vatbaar is voor de ziekte, dan kunnen we verder en terug naar normaal.”

Door het coronavirus zijn wereldwijd meer dan 1,5 miljoen mensen om het leven gekomen en economieën zijn zwaar getroffen. Groot-Brittannië is in Europa het zwaarst geraakt met 61.000 doden.