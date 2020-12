Britse Margaret (90) als eerste persoon ingeënt met Pfizer-vaccin in VK

Ze is daarmee voor zover bekend de eerste persoon in de wereld die het middel kreeg toegediend buiten een onderzoeksomgeving, bericht de BBC.

„Ik voel me enorm bevoorrrecht”, zei Keenan nadat ze in het universitaire ziekenhuis van Coventry een prik kreeg. „Ik kan eindelijk weer ergens naar uitkijken. In het nieuwe jaar hoop ik weer veel tijd met vrienden en familie door te brengen. Ik heb het grootste deel van het afgelopen jaar in mijn eentje gezeten.”