Kleurrijke uitvaart prinses Christina

Door de tuin van paleis Noordeinde in Den Haag is haar lichaam niet overgebracht naar een van de weelderige paleizen, maar naar de Koninklijke Stallen. Waar meestal de koetsen staan, onder het appartement dat zij boven de stallen bewoonde, vindt de besloten afscheidsceremonie plaats in kleine familiekring.

De drie kinderen van prinses Christina, Bernardo, Juliana en Nicolás, volgden als eerste de kist. Daarachter kwamen haar zussen Beatrix, Irene en Margriet, met zwager Pieter van Vollenhoven en het koningspaar, zonder hun dochters. Alleen prins Constantijn en prinses Laurentien hadden hun kinderen bij zich.

Het is precies zoals de prinses voor zichzelf van toepassing vond: ze was een betrokken lid van de koninklijke familie, maar wél op haar eigen manier. De Stallen vond ze goed genoeg. Uiteindelijk blijven het Kóninklijke Stallen. Bovendien vroeg zij iedereen om niet in rouwkleding te komen. Zij wilde er geen al te zware, formele bijeenkomst van maken en daarom droegen haar kinderen Bernardo, Juliana en Nicolás zelfs een fleurige bloem in hun knoopsgat.

Bij de rest van de familie ontbraken de prinsessen Annette en Anita. Ook de verzorgster van prinses Christina liep mee met de Oranjes.

De prinses, die vrijdag op 72-jarige leeftijd overleed, wordt later op de dag gecremeerd. Op verzoek van de prinses leverden enkele laureaten van het naar haar vernoemde Prinses Christina Councours een muzikale bijdrage.

Na de gelegenheid in het sfeervolle stallencomplex, dat door koning Willem-Alexander ook werd gebruikt om internationale gasten te ontvangen voor zijn 50ste verjaardag, volgt de crematie. Onduidelijk is nog wat er met haar as gebeurt. Bekend is wel dat haar drie kinderen de as meenemen naar het buitenland.

Zo vindt er nog een afscheid plaats in Italië, voor de vrienden en relaties die zij er had rond haar huis in Porto Ercole. Naar verwachting zal die herdenking nog minder droevig verlopen dan in Den Haag, ongetwijfeld met een goed gevulde tafel.

De kist stond sinds dinsdag, omringd door kransen en zonnebloemen, opgesteld in de als ’chapelle ardente’ ingerichte Koepel van Fagel.

