Extra geld voor huisartsen

De coronacrisis dreigde voor huisartsen uit te draaien op een financiële strop. Niet alleen zien doktoren minder gewone patiënten in hun praktijk, maar ieder thuisbezoek aan een (mogelijke) corona-patiënt vergt bovendien veel tijd en het aanschaffen en aantrekken van beschermende kleding. Verschillende artsen klaagden dat ze er per bezoek op toe moesten leggen.

In plaats van het reguliere tarief van 25,37 euro voor een corona-visite mogen huisartsen nu 78,33 declareren; het tarief voor intensieve zorg. Daarnaast krijgen artsen 10 euro per kwartaal meer voor elke patiënt in hun praktijk. ,,Wij zijn heel erg blij dat we dit hebben kunnen regelen, dit is voor huisartsen en huisartsenorganisaties in ieder geval 1 zorg minder”, zegt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek.

De gemaakte afspraken moeten zorgen voor genoeg financiële armslag voor huisartsenpraktijken om zo met het hele team deze crisis door te komen, zo stelt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in een verklaring. Als huisartsen uit financiële nood medewerkers zouden moeten ontslaan, zo meent de LHV, waren we nog verder van huis geweest in deze epidemie.

Nog niet alles is geregeld. Zo zijn de afgelopen weken corona-posten ontstaan waar huisartsen alleen patiënten met corona ontvangen, behandelen en begeleiden. Hoe deze bijzondere posten bekostigd gaan worden is nog onduidelijk. Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en de huisartsenverenigingen zijn daarover de komende dagen in gesprek.