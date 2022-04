Alleen kleine spaarders compenseren kan niet: ’Geen duidelijke definitie’

De Kamer had eerder dit jaar aan staatssecretaris Van Rij (Financiën) meegegeven vooral kleine spaarders tegemoet te komen voor de te veel betaalde spaartaks. Maar hij presenteerde afgelopen vrijdag alleen twee varianten waarin er óf alleen compensatie komt voor iedereen die te veel belasting over spaargeld geeft betaald, óf er ook geld gaat naar compensatie van beleggers. Van Rij moet ingrijpen nadat de Hoge Raad een streep door de box 3-belasting had gezet.

De teruggave van geld aan spaarders kan niet worden beperkt tot de ’kleine spaarders’ die de Kamer voor ogen heeft, maken ambtenaren dinsdagmiddag duidelijk. Financiën-ambtenaar Inge Groot vertelt dat het juridisch niet mogelijk is voor de staatssecretaris om alleen van bepaalde groepen spaarders de aangifte te corrigeren.

Nieuwe protesten

Ten eerste is het juridisch niet mogelijk om te bepalen wie wel of niet een kleine spaarder is, vertelt Groot: „Een definitie van een kleine spaarder kan ik niet geven. Ik zie geen houvast in de fiscaliteit.”

Daarnaast zou het inbouwen van een maximum vermogen waarover mensen compensatie kunnen leiden tot een reeks nieuwe protesten, waar de rechter best oren naar zou kunnen hebben, waarschuwt Sonja Koster van de Belastingdienst: „Mensen komen dan alsnog naar de Belastingdienst om bezwaar te maken. Je kan het inbouwen, maar op lange termijn weet ik niet of het standhoudt.”

De ambtenaren wijzen er ook op dat de compensatie-klus van de Belastingdienst uitvoeringstechnisch sowieso al heel moeilijk wordt, ook zonder extra politieke wensen. „Het gaat enorme impact hebben”, stelt Koster. „Het is heel complex. Het gaat om heel veel aangiftes, om heel veel burgers.” Het aanpassen van de ict-systemen zal ook weer ten koste gaan van ander hoognodig ict-herstel bij de fiscus.

Niet uitvoerbaar

Haar collega Groot worstelt ook nog met wat de Hoge Raad precies verwacht van de compensatie. „Hoe meer geld je teruggeeft, hoe meer kans op juridische houdbaarheid”, vat ze kort door de bocht samen. Dat maakt de afhandeling ook minder complex, voegt Groot toe. Want hoe meer mensen gecompenseerd worden, hoe minder nieuwe bezwaren er binnenkomen. En: „Als dat gestructureerd binnenkomt, kunnen we daar een vorm aan geven. Maar als het ongestructureerd binnenkomt, is het niet uitvoerbaar.”