Man (52) verdacht van schieten op Apache-helikopter weer vrij

De aanhouding gebeurde nadat een piloot van de helikopter donderdagochtend had gemeld dat hij in de lucht was beschoten. De helikopter landde daarna veilig op vliegbasis Gilze-Rijen. De verdachte zou vanaf zijn eigen perceel hebben geschoten. „Er is schade geconstateerd aan de helikopter”, zei een woordvoerder van de marechaussee. „Nader onderzoek moet uitwijzen of die afkomstig is van een mogelijke beschieting.”

Volgens de voorlichter werd de verdachte donderdag rond 18.00 uur aangehouden. „We zijn de verdachte op het spoor gekomen nadat er per mail een bedreiging was binnengekomen en op basis van andere signalen.” Zijn huis is doorzocht.

Tegenover De Telegraaf vertelde de familie van de man vrijdag dat hij al jaren in de clinch ligt met Defensie over laagvliegende helikopters die problemen veroorzaken voor zijn dieren. „Mijn vader heeft als hobby wat vee en die beesten worden panisch van het vliegverkeer”, vertelt Kees-Jan, een zoon van de verdachte. „Het is gewoon een vorm van dierenmishandeling en Defensie wil niet luisteren naar zijn klachten. Dit voelde op een bepaald moment als de enige manier om aandacht te krijgen.”