OM eist 7 maanden cel tegen ’corrupte’ ambtenaar: ’U heeft zich schaamteloos verrijkt’

Buitenland

Pelosi landt in Taiwan: ’Solidariteit met Taiwanese volk groter dan ooit’

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is aangekomen op Taiwan. Iets voor 11 uur lokale tijd landde zij in Taipei, waarmee zij begint aan een controversieel bezoek. Volgens Peking is het bezoek een regelrechte provocatie van de Amerikanen. Voorafgaand was er al veel...