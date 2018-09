Oud-wethouder voor rechter om ontucht

Klink stapte in mei van dit jaar plotseling op. Hij voerde ‘prive-omstandigheden’ aan als de reden voor zijn onverwachte vertrek en wenste daarop verder geen toelichting te geven. Hij was op dat moment nog maar negen maanden wethouder namens het CDA in Gorinchem.

Voor zijn wethouderschap werkte Klink bij de nationale politie. Hij had een terugkeergarantie, maar heeft daar geen gebruik van gemaakt. Dat zorgde in de Gorkumse gemeenteraad voor de nodige beroering, omdat hij wel een beroep deed op de wachtgeldregeling waar hij maximaal twee jaar recht op heeft.

De ontuchtige handelingen dateren van anderhalf jaar geleden, maar daarvan is pas begin dit jaar aangifte gedaan. Klink laat in een reactie weten te erkennen dat zich het een en ander heeft afgespeeld met het minderjarige meisje. ,,Ik betuig daarom spijt aan de jongedame die hiervan aangifte heeft gedaan en andere betrokkenen die ik schade heb berokkend of heb gekwetst.”

De strafzaak bij de rechtbank in Rotterdam wordt vrijdag nog niet inhoudelijk behandeld. Klink heeft aangegeven volledige openheid van zaken te willen geven.