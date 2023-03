Tientallen trekkers op weg naar Den Haag, politiemacht op de been

Vanuit verschillende delen van het land zijn tientallen trekkers gesignaleerd die op weg zijn naar het Zuiderpark in Den Haag. Trekkers die de stad Den Haag in willen worden weggestuurd of weggeleid bij de stadsgrens, meldt de gemeente. Om dat te bewerkstelligen is een noodbevel afgekondigd. De gemeente vreest voor verstoring van de openbare orde en veiligheid. Er zijn tientallen tractoren van de weg gehaald op N11 bij Alphen aan den Rijn. Ook in het Westland waren boeren in trekkers onderweg naar Den Haag, meldt de ANWB. Zij zijn teruggestuurd. Volgens de politie parkeert een groep op weg naar Den Haag de voertuigen in Poeldijk en gaat met bussen verder naar het Zuiderpark in Den Haag. In Den Haag staan politiebusjes, waterkanonnen en legervoertuigen klaar.

De gemeente heeft legervoertuigen ingezet om te voorkomen dat boeren met hun tractoren de binnenstad van Den Haag inrijden Ⓒ ANP

Farmers Defence Force (FDF) houdt zaterdag naar eigen zeggen hun grootste demonstratie ooit in het Zuiderpark in Den Haag. De actiegroep hoopt 100.000 demonstranten naar het park te trekken, maar heeft volgens de gemeente aangegeven met 25.000 mensen te komen. De gemeente zegt dat er geen maximum aantal deelnemers is. Wel mogen er maximaal twee tractoren in het park staan.

De protestactie is volgens FDF niet alleen om de boerenstandpunten naar voren te brengen over bijvoorbeeld het stikstofbeleid en de gedwongen uitkoop van boeren, maar ook om allerlei andere maatschappelijke problemen onder de aandacht te brengen zoals de toeslagenaffaire en de gascrisis in Groningen.

Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever in het Zuiderpark, waar voorbereidingen worden getroffen voor een boerenprotest. Ⓒ ANP / ANP

FDF demonstreert van 12.00 tot 16.00 uur met Samen voor Nederland, een door zichzelf benoemde niet-politieke vrijheidsbeweging. Politieke partijen waaronder Forum voor Democratie (FVD), Partij voor de Vrijheid (PVV) en Belang van Nederland (BVNL) riepen mensen eerder al op om naar de demonstratie te komen. Volgens FDF spreken onder anderen PVV-leider Geert Wilders en Wybren van Haga (BVNL) tijdens de actie.

Blokkade A12

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) gaan zaterdag rond het middaguur de Utrechtsebaan op de A12 naar Den Haag blokkeren. Met de actie verzet XR zich tegen fossiele subsidies.

In januari blokkeerden klimaatactivisten ook al de A12 bij Den Haag. Ⓒ ANP / Peter Hofman

Eerder deze week riep de gemeente Den Haag XR op om in de buurt van station Den Haag Centraal te demonstreren. XR geeft daar geen gehoor aan en zet de actie op de A12 door. Volgens de actiegroep gaan zaterdag ruim 2000 activisten de Utrechtsebaan op en komen er ruim duizend supporters langs de weg staan.

De gemeente Den Haag plaatst zwarte schermen langs de weg. „Zoals gebruikelijk bij iedere demonstratie of elk evenement worden er maatregelen genomen op basis van het informatiebeeld”, zegt een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen. Hij wijst erop dat er bij de actie van XR op 28 januari in Den Haag vanaf de Prins Clauslaan voorwerpen naar actievoerders in de tunnelbak werden aangegeven. „Ook werden er etenswaren naar beneden gegooid. Om dit deze keer te voorkomen, is deze maatregel genomen.”

XR reageerde op Twitter op het plaatsen van de schermen: „De Haagse omgang met demonstratierecht kan het licht niet verdragen.” Maar volgens de woordvoerder van Van Zanen is het zeker niet de bedoeling om met het scherm het zicht op de actie te ontnemen. „We dragen er uiteraard zorg voor dat onafhankelijke waarnemers en media ongehinderd toezicht kunnen houden.”

Meer dan 2800 mensen hebben zich aangemeld voor de actie van zaterdag, meldt Extinction Rebellion (XR). Ook zouden 1800 anderen zich hebben opgegeven voor een demonstratie op de randen van de tunnelbak van de snelweg. Volgens XR is dat „ruim twee keer zoveel als tijdens de vorige blokkade”.

De actiegroep blokkeerde de A12 vijf keer eerder. Bij de meest recente blokkade van 28 januari waren zo’n duizend activisten aanwezig op de snelweg, 768 van hen werden gearresteerd. Langs de weg stonden volgens XR nog eens 2000 mensen die de actie aanmoedigden.

Volgens XR geeft Nederland ieder jaar zo’n 17,5 miljard euro subsidie aan fossiele projecten en staat dit in de weg van effectief beleid om klimaatverandering tegen te gaan.

CPC Loop

Zondag 12 maart klinkt het startschot van de 47e editie City Pier City Loop, een groots hardloopevent waarvan de halve marathon de hoofdmoot vormt. Die loop start op het Malieveld, waar zaterdag nog allerlei voorbereidingen worden getroffen.