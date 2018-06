’Gemeenten morrelen aan afdrachtregeling SP’

De overheden geven met de aangepaste betalingen gehoor aan de oproep van de net vertrokken minister Ronald Plasterk.

In totaal reageerden 71 gemeenten en 9 provincies. Daarvan hebben er 31 onlangs besloten de vergoedingen van SP-politici niet meer naar de partij over te maken, 11 zijn daar eerder al toe overgegaan. Op 36 plekken is nog geen besluit genomen.