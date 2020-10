Man poogt zichzelf in brand te steken in gemeentehuis Haarlem

De man was in de publiekshal aan het Raaks toen hij benzine over de grond goot, schrijft Haarlems Dagblad. Drie personen grepen op dat moment in.

De kleren van de man zijn uitgedaan en hij heeft een wit pak aangekregen waarna hij met een busje is afgevoerd.

In de publiekshal zijn agenten nog sporen aan het veilig stellen.