Poll die Trumps winst 2016 voorspelde, zegt dat hij achterstand nu inloopt

De Investor’s Business Daily (IBD) tracking poll meldt dat Joe Biden nog maar 2,3 procent voor ligt. 48,1 procent van de Amerikanen zou nu op Biden stemmen, Trump zou 45.8 procent krijgen, zo schrijft de New York Post, een krant die de president meestal gunstig gezind is. Een week geleden stond Biden in dezelfde poll nog met 8,6 procent voor.

Vrijwel alle andere polls in Amerika geven overigens aan dat Biden een enorme voorsprong zou hebben op de president, tot wel twaalf procent (Washington Post).

IBD tekent wel aan dat Trump het nu slechter doet in de voorsteden en onder ouderen. Juist die groepen hielpen hem vier jaar geleden aan de victorie. De kans op een verrassing is toch aanwezig omdat veel Trumpstemmers pas in het stemhokje ervoor uit komen dat ze op 3 november de republikeinse kandidaat steunen.

Biden is dan ook op z’n hoede. Zijn campagneleider zei afgelopen weekend dat ’als iets ons 2016 heeft geleerd is dat je Donald Trump niet moet onderschatten.”

