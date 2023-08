Vier jaar cel voor grootschalig onlinemisbruik meisjes

Het dossier doet volgens de rechtbank vermoeden dat de man, Jacobus van der V., veel meer slachtoffers heeft gemaakt dan waarvoor hij door het Openbaar Ministerie is aangeklaagd. Dat heeft de verdachte ook erkend. In totaal deden 21 meisjes aangifte. Het OM had vier jaar cel waarvan acht maanden voorwaardelijk geëist.

Bekijk ook: OM eist 4 jaar cel voor afpersen meisjes om naaktbeelden

’Wond me op’

Tijdens zijn berechting heeft Van der V. verklaard dat hij tot 2022 vier jaar lang pubermeisjes onder druk heeft gezet door hun foto’s van Instagram af te halen en die te bewerken zodat het een naaktfoto leek. Vervolgens dreigde hij die gemanipuleerde foto’s te verspreiden op internet, tenzij ze hem échte naaktbeelden zouden sturen en steeds meer. Een 15-jarig slachtoffer stuurde hem in drie maanden tijd wel dertig naaktfoto’s en video’s waarop ze seksuele handelingen verrichtte, op zijn commando. „Ik heb het gedaan om mijn eigen lusten te bevredigen”, erkende Van der V. ten overstaan van de rechtbank. „Het wond me op.”

Als meisjes niet of niet meer wilden meewerken, of niet snel genoeg reageerden of de man (die zich van de schuilnaam Lars van Dijk bediende) blokkeerden, zette hij hen onder druk of maakte hen bang. Hij confronteerde ze met persoonlijke informatie, zoals hun achternamen en scholen, en benaderde soms ook vrienden, vriendinnen of zelfs familieleden.

’Onbeperkt circuleren’

De rechtbank benadrukte dat „op internet gepubliceerde foto’s niet alleen een enorme inbreuk zijn op de privacy van betrokkenen, maar ook nog eens jarenlang daar zichtbaar zijn en onbeperkt kunnen circuleren.” Alleen voor zijn eigen lustbevrediging „heeft de verdachte de levensvreugde van jonge mensen en hun naasten in ieder geval tijdelijk en in een aantal gevallen mogelijk levenslang ernstig tekortgedaan.”

Uit onderzoek is gebleken dat Van der V. een stoornis heeft en daarom verminderd toerekeningsvatbaar is. Tijdens zijn proeftijd (drie jaar) zal hij onaangekondigd worden gecontroleerd, bepaalde de rechtbank. Daarnaast moet hij zich laten behandelen en mag hij geen contact zoeken met zijn slachtoffers.