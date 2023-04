Premium Het beste van De Telegraaf

Vuurdoop Starship geen complete mislukking volgens expert: ’Deze raket gaat ruimtevaart transformeren’

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

De Starship tijdens de lancering. Ⓒ AFP

BOCA CHICA - De grootste raket ooit is vlak na de lancering in miljoenen stukjes ontploft. Toch is de vuurdoop van de Starship volgens experts allesbehalve een mislukking te noemen. „Ja, het is jammer. Maar het gaat absoluut goed komen. Deze raket gaat de ruimtevaart compleet transformeren”, denkt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.