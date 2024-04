Missie commerciële Amerikaanse maanlander dreigt te mislukken

CAPE CANAVERAL - De proefvlucht van een maanlander van een Amerikaans ruimtevaartbedrijf lijkt te mislukken. Het vaartuig heeft niet genoeg brandstof meer aan boord en kan daardoor waarschijnlijk niet landen op de maan. De oorzaak daarvan is nog onduidelijk. „Onze prioriteit is om nog zo veel mogelijk gegevens te verzamelen. We kijken welke alternatieve doelen voor de missie nog mogelijk zijn”, meldt ruimtevaartbedrijf Astrobotic, dat de Peregrine-lander heeft ontworpen en gebouwd.

