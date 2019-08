Schutter van Walmart El Paso ’had honger’

Patrick Wood Crusius (21) doodde 22 mensen bij de schietpartij en verwondde tientallen anderen. Dat gebeurde nadat hij de weg was kwijtgeraakt en honger kreeg, volgens de lokale politie.

Crusius had 11 uur gereisd van Allen naar El Paso. „Toen hij hier arriveerde, raakte hij verdwaald in de buurt”, vertelt politiechef Greg Allen. „Daarna ging hij naar de Walmart omdat, zoals wij begrijpen, hij honger had. Meer details kan ik niet geven helaas.”

De politie denkt dat Crusius voor de slachtpartij nog gegeten had, en dat hij de winkel toen binnenging zonder een van zijn wapens, vertelt een bron aan de New York Post.

Wonen bij grootouders

De grootouders van Crusius vertellen dat de jonge twintiger tot voor kort bij hen woonde. „We zijn verslagen. We bidden voor de slachtoffers. Patrick woonde bij ons en verhuisde zes weken geleden. Zijn rijbewijs lag hier nog. Vandaar dat we onderwerp zijn van het onderzoek. Maar we verzoeken onze privacy te respecteren”, staat in een verklaring.