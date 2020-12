Gemeente Den Bosch na onrust: politie mag preventief fouilleren

In Den Bosch zijn in het oosten van de stad veiligheidsrisicogebieden aangewezen. Het gaat onder meer om de Stadionlaan, de Graafseweg en de omgeving van de Victorialaan. De maatregel geldt sinds 22.00 uur en loopt tot 2 januari 2021 17.00 uur. De aanwijzing geeft de politie de mogelijkheid om preventief te fouilleren en voertuigen te controleren. Er wordt ook toegangswegen naar dit gebied gecontroleerd.

Burgemeester Jack Mikkers: „Onacceptabel hoe deze mensen zich misdragen, en zorgen voor onrust, overlast en vernielingen. Agressie en geweld tegen hulpdiensten tolereren we niet, en zullen we aanpakken. Beste mensen, besef je nou eens dat dit gedrag echt niet past in onze samenleving. Nooit, maar zeker niet in deze coronacrisis!”

Het is al de hele dag onrustig in Den Bosch. Eerder op de avond werden agenten daar bekogeld met vuurwerk door een groep van „enkele tientallen” personen. Het zou vooral om jongeren gaan.

Ook werd er een auto in brand gestoken en waren er opstootjes. De Mobiele Eenheid (ME) werd ingezet zodat de brandweer veilig de autobrand kon blussen. Inmiddels brandt de auto niet meer, maar of die is geblust of is uitgebrand kon een woordvoerder van de politie niet zeggen.