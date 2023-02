Megaboetes voor Amsterdamse huiseigenaren vanwege verhuur: zelfwoonplicht geschonden

De ’zelfwoonplicht’ is vorig jaar op 1 april ingegaan en geldt voor woningen met een WOZ-waarde tot 512.000 euro in 2022 en 533.000 euro in 2023. De eerste vier jaar na aankoop mogen kopers de woning niet verhuren.

Eind vorig jaar controleerde de gemeente of kopers zich aan de regels hielden. De zes huiseigenaren die niet voldeden, kregen naast de boetes een last onder dwangsom van 43.000 euro, „om te zorgen dat de opkoopbescherming alsnog wordt nageleefd”, aldus de gemeente.

Op de zelfbewoningsverplichting zijn een paar uitzonderingen. Zo mag een huis wel worden verhuurd aan directe familieleden (ouders, kinderen, broers, zussen) of tijdelijk worden verhuurd, bijvoorbeeld tijdens een verblijf in het buitenland. Ook woningen die onlosmakelijk horen bij een bedrijfsruimte, kantoor of winkel mogen worden verhuurd.

Amsterdam is niet de enige gemeente waar de opkoopbescherming van kracht is. Er is ook zo’n regeling in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Ook tientallen andere gemeenten hebben een zelfbewoningsplicht of zijn ermee bezig.