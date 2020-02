Duiker vast onder water bij sluis in Maasbracht

Ⓒ ANP

MAASBRACHT - Bij een sluizencomplex in Maasbracht (Limburg) is een duiker verstrikt geraakt onder water. Dat meldt de Veiligheidsregio Limburg-Noord woensdag. Onduidelijk is nog hoe de duiker in de problemen heeft kunnen komen. Volgens de brandweer zou deze bezig zijn geweest met werkzaamheden onder water.