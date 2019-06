Een ruime voldoende voor het koninklijk paar. Ⓒ AFP

Den Haag - Hij mag dan misschien wat houterig overkomen, maar een ’koning van het volk’ is dat snel vergeven. Dat Willem-Alexander in populariteit wordt overvleugeld door koningin Máxima, doet de Oranjeliefde evenmin bekoelen. En al mogen de kosten van het Koninklijk Huis best omlaag, het volk is meer dan tevreden met z’n vorst.