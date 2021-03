Poetin mag van Parlement tot 83e door

De mogelijke extra ambtstermijnen voor de 68-jarige Poetin maken deel uit van een pakket aan hervormingen. Kiezers mochten daar vorig jaar in een referendum over stemmen. Na de goedkeuring door de Staatsdoema moet ook het hogerhuis van het parlement nog groen licht geven. Dat gebeurt naar verwachting later deze maand. Daarna moet de president er zelf ook nog zijn handtekening onder zetten.

Poetin domineert de Russische politiek al zo’n 20 jaar. De voormalige officier van inlichtingendienst KGB was afwisselend president en premier, maar altijd de onbetwiste leider van zijn land. Door van functie te wisselen kon hij de limiet op het maximale aantal ambtstermijnen van de president omzeilen.

De oppositie krijgt in het Rusland van Poetin geen voet tussen de deur. De president blijft volgens onafhankelijke peilingen erg populair onder een groot deel van de bevolking. Zijn politieke tegenstander Aleksej Navalni zit ondertussen een gevangenisstraf van 2,5 jaar uit in een strafkolonie. Dat betekent dat de oppositieleider vermoedelijk geen rol van betekenis kan spelen in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van dit jaar.