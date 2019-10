Moordenaar rapper Bolle bekende snikkend bij zijn moeder

Dat bleek tijdens de zaak tegen J. die de Amsterdamse rechtbank vandaag behandelt. Bolle, die Gondilio Lowland, heet, maakte als rapper deel uit van Sevengang.

Bolle werd 10 oktober 2018 in Amsterdam-Zuidoost vermoord. Hij kreeg een kogel door zijn hoofd.

Daags na de schietpartij namen in Zuidoost honderden mensen deel aan een stille tocht. Op 10 oktober dit jaar vond er in een jongerencentrum in de wijk een herdenking plaats.

De twee zouden ruzie hebben gehad over een meisje met de naam Anastacia. J. zou Bolle met een geleend vuurwapen hebben neergeschoten. Ogilvan vertelde huilend bij zijn moeder dat de moord eigenlijk niet de bedoeling was.

Hij vertelde hetzelfde verhaal aan een oom. Ogilvan maakte de getruigen uit voor leugenaars. Hij zou door de familie onder druk zijn gezet om te bekennen.

Het vuurwapen werd later in Rotterdam gevonden.

Verslaggever Mascha de Jong is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel.