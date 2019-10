Verdachte schutter rapper Bolle voor rechter

Het geweld deed zich op 10 oktober 2018 voor in de wijk Venserpolder, in Amsterdam-Zuidoost.

Daags na de schietpartij namen in Zuidoost honderden mensen deel aan een stille tocht. Op 10 oktober dit jaar vond er in een jongerencentrum in de wijk een herdenking plaats.

Verdachte J. zou een vriend van Bolle zijn geweest. De twee zouden ruzie hebben gehad over een meisje. J. zou Bolle met een geleend vuurwapen hebben neergeschoten.

Verslaggever Mascha de Jong is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).