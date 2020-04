België verlicht strenge lockdown: mondkapjes in ov verplicht

Het was vrijdagavond nog wachten op een persconferentie van premier Wilmès voor alle details, maar de belangrijkste besluiten waren al uitgelekt. Zo besloot de Nationale Veiligheidsraad dat de winkels open mogen vanaf 11 mei. Sommige andere winkels mogen zelfs al een week eerder open. In tegenstelling tot Nederland sloot België alle niet-essentiële winkels ruim een maand geleden.

België kiest voor een gefaseerde aanpak. De eerste fase vangt aan op 4 mei. Vanaf dan worden mondmaskers verplicht in het openbaar vervoer en openen bedrijven voorzichtig weer de deuren. Vanaf 18 mei gaan de scholen weer open, al mag er op 15 mei al ’proefgedraaid’ worden. Net als in het ov worden mondmaskers verplicht, maar niet voor de kinderen. Pas in een derde fase gaan de horeca en culturele instellingen weer open.

Ondertussen is het vertrouwen van Belgische ondernemers in de economie naar een historisch dieptepunt gekelderd. Volgens de Nationale Bank (NBB) duikt die naar -36,1, 25 punten onder het niveau van maart. Volgens de NBB blijft geen enkele bedrijfstak gevrijwaard van de malaise. Eerder in de week bleek ook het consumentenvertrouwen al ingestort met de grootste daling ooit. Deze belandde op -26, net geen laagterecord.