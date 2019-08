Zwangere vrouw gewurgd na ruzie over ontrouw

De in Eritrea geboren man heeft bij de politie bekend. Hij doodde zijn eveneens Eritrese partner thuis in de nacht van 27 op 28 februari en belde zelf 112. Hulpverleners troffen het lichaam van de vrouw aan in de slaapkamer. Sectie wees uit dat zij door verstikking om het leven was gekomen en zeker vijf maanden zwanger was.

De ruzie ontstond ’s avonds na een bezoek van een mannelijke kennis. T.M. wilde naar een winkel, maar was een tas vergeten. Weer thuis hoorde hij zijn vrouw met de kennis spreken. Nadat de kennis was vertrokken, kreeg hij ruzie met zijn vrouw. Daarbij greep hij haar bij de keel. Waarom hij dat deed, zegt hij zich niet te kunnen herinneren.