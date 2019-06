Van der Weijden volbrengt glorieus zijn Elfstedenzwemtocht

Maarten van der Weijden Ⓒ ANP

Leeuwarden - Maarten van der Weijden is vanavond glorieus geslaagd bij zijn Elfstedenzwemtocht. Hij finishte vanavond in Leeuwarden na zijn monstertocht van 195 kilometer langs de Friese Elf Steden om geld op te halen voor kankeronderzoek. Hij werd daarbij massaal toegejuicht door het extreem enthousiaste publiek bij de finish in Leeuwarden. Hij haalde daarmee 3,9 miljoen euro op voor de bestrijding van kanker. Van der Weijden werd opgevangen door familie, vrienden en genodigden.