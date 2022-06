Tientallen dode migranten aangetroffen in vrachtwagen in Texas

De vrachtwagen werd aangetroffen naast het spoor in een afgelegen gebied in het zuidwesten van de stad. Volgens The Washington Post werd de vrachtwagen gevonden door afdeling van de Amerikaanse immigratiedienst die zich specialiseert in mensensmokkel. De Mexicaanse consul is op weg naar de plek waar de vrachtwagen werd gevonden. Het is nog onbekend welke nationaliteit de slachtoffers hebben.

San Antonio ligt op zo'n 250 kilometer van de Mexicaanse grens. Maandag werd het er 39,4 graden met een hoge luchtvochtigheid.

De Texaanse gouverneur Greg Abbott geeft in een tweet president Joe Biden de schuld van de tragedie. "Ze zijn het gevolg van zijn opengrenzenbeleid. Ze laten de dodelijke gevolgen zien van zijn weigering om de wet toe te passen." Het Amerikaanse grensagentschap zal dit jaar naar verwachting 2 miljoen migranten aanhouden aan of nabij de grens, wat het recordjaar van vorig jaar, met 1,73 miljoen aanhoudingen, zal overtreffen.

In 2019 vond een dergelijk drama plaats in Europa. In de Britse plaats Essex werd toen een koelwagen gevonden waarin 39 dode Vietnamese migranten werden aangetroffen.