Wat is er precies fout aan de handel? Grootscheeps onderzoek naar illegale vishandel: ’Duistere, illegale praktijken’

Door Martijn Schoolenberg en Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Ⓒ Provicom

Vlissingen - Zwarte handel, oneerlijke concurrentie en een aanslag op de visstand van de Noordzee. De illegale handel in vis is voor politie en justitie een doorn in het oog. Een jaar lang deed het team Milieu van de Dienst Landelijke Recherche onder leiding van het Openbaar Ministerie onderzoek naar het wegsluizen van illegale vis. Een lucratieve en schadelijke handel.