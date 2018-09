Mysterie: inktvissen kruipen over strand (video)

Zet ze snel terug in het water, luidt het advies aan passanten, anders sterven ze. Ⓒ SeaMôr Dolphin Watching Boat Trips New Quay

CARDIFF - Een ongekende verrassing voor wandelaars en biologen: een groep van twintig tot 25 inktvissen kroop drie opeenvolgende nachten over een strand in Wales. Ze komen in alle wereldzeeën voor, maar 's nachts over het strand kruipen, dat is uniek.