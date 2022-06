Olaf Scholz leider tegen wil en dank

Premium Buitenland

Mokerslag voor Boris Johnson en Conservatieven

De Britse Conservatieven hebben twee verkiezingen verloren in cruciale regio’s voor de partij. In Wakefield, nabij Leeds, werd een deel van de afgebrokkelde Rode Muur hersteld. Labour won met een groter deel van de stemmen dan verwacht. In het zuidelijke Devon wonnen de Liberaal Democraten in een di...