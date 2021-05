Tripadvisor blundert met ’recensie’ over gaskamers Auschwitz

„Deze plek was geweldig”, viel te lezen, gevolgd door: „Ben erheen gegaan met mijn pasgeboren baby’s om de gaskamers te testen, maar die kwamen er misvormd uit. Toch is het leuk voor de hele familie.”

Het Auschwitz Museum rapporteerde het bericht, maar opmerkelijk genoeg kreeg het herdenkingsinstituut een melding dat de post ’in lijn is met de richtlijnen en op Tripadvisor gepubliceerd zal blijven staan’. Dat leidde op sociale media tot woedende reacties. Later werd het bericht alsnog van de site af gehaald.

Bekijk ook: Juf Jet reddende engel Joodse kinderen

’Intolerant’

Volgens de reiswebsite is er iets misgegaan bij het controleren van het ’intolerante’ bericht. Het Amerikaanse bedrijf biedt openlijk zijn excuses aan bij de Joodse gemeenschap. Wie het bericht (anoniem) plaatste, is niet bekend.

Meer dan een miljoen Joden, zigeuners en politieke gevangenen kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog om in het vernietigingskamp van de nazi’s in Polen. De meesten in de gaskamers. Wie nog in leven was, moest zware dwangarbeid verrichten. Ook werden er menselijke experimenten door de Duitsers uitgevoerd, ten koste van de ’patiënten’.