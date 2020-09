Man doet lugubere strandvondst: ’Wat is dit?’

Senda was direct geïntrigeerd toen hij een pakje zag liggen, gewikkeld in aluminiumfolie en vastgemaakt met een roze elastiek, vlak aan de waterkant. „Je weet nooit wat je tegenkomt aan het strand. Ik verzamel vaak stukjes glas en andere afval voor mijn sculpturen die ik maak van gevonden voorwerpen”, aldus Senda.

Maar wat hij dit keer tegenkwam was niet bepaald alledaags. „Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Ik had in het begin niet helemaal door wat het was. Het zilveren pakje maakte me meteen nieuwsgierig en dus maakte ik het open. Het zag er in de eerste instantie meer uit als een soort kippenborst. Het duurde even voor ik in de gaten had wat ik eigenlijk in mijn handen hield. Toen zag ik ineens dat het hersenen waren.”

In het folie zaten ook bloemen en papiertjes met Chinese karakters erop. Senda vroeg eerst aan wat omstanders wat zij dachten dat het was. „En ze zeiden allemaal. ’Ja, dat zijn hersenen’.” Daarop besloot hij de politie te informeren.

Normaal gesproken wandelt Senda over een wat noordelijker gelegen strand. Maar nu, omdat het al even geleden was, besloot hij over dit strand te lopen. En in zekere zin is hij maar wat blij met zijn bizarre vondst. „Er zijn hier altijd heel veel gezinnen met kinderen. Wat nou als een kind het gevonden had”, vraagt Senda zich gruwelend af.

Volgens een onderzoeker van het Racine County Medical Examiner’s Office gaat het niet om een menselijk brein. „Het stel hersens lijkt eerder afkomstig van een kat”, zo laten de onderzoekers aan nieuwszender Fox6 weten.