Vrouw uit Losser vindt vogelspin tussen boodschappen

Riande laat zoals gewoonlijk elke vrijdag haar boodschappen bezorgen, maar dat pakt deze keer toch anders uit. „Ik had alles uitgepakt en toen ik op de bank zat, hoorde ik een vreemd geluid”, vertelt ze aan Hart van Nederland. Tot haar verbazing ziet de Twentse een „hele grote” spin over de tafel lopen. „Het was een vogelspin.”

Paniek

Na de vondst raakt Riande in paniek. Ze gaat naar de buren om hulp te zoeken, maar de spin is bij terugkomst nergens te vinden. Ze besluit daarom de vogelspin professioneel te laten verwijderen uit haar huis. „Ook het bedrijf had dit nog niet eerder meegemaakt, maar na een kwartier stonden ze alweer buiten. De spin bleek tussen de bananen te zitten. Heel apart.”