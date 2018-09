Netanyahu: schuldigen hard straffen

Ook president Shimon Peres zei dat Israël vastbesloten is de verantwoordelijken voor de dood van drie Israëlische jongens „hevig te straffen”. „De hele natie is in diepe rouw”, zei de president, die eind juli zijn functie neerlegt.

Gilad Shaar (16), Naftali Frenkel (16) en Eyal Yifrach (19) werden bijna 3 weken geleden ontvoerd op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever, toen ze van een religieuze school op weg naar huis waren. Dat gebeurde vlak bij het Israëlische nederzettingencluster Gush Etzion in het bezette gebied.