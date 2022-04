Eerste volledig commerciële astronautenvlucht op weg terug naar aarde

Het team bestaat uit de Spaans-Amerikaanse astronaut Michael López-Alegría, de Amerikaanse ondernemer Larry Connor, de Nederlands-Israëlische ondernemer en piloot Eytan Stibbe en de Canadese investeerder Mark Pathy. Stibbe betaalde ruimtevaartbedrijf Axiom Space naar verluidt enkele tientallen miljoenen euro’s voor de reis.

Stibbe verdiende een vermogen in de zakenwereld. Voordat hij aan de slag ging in het bedrijfsleven was hij luchtmachtpiloot. In 1982 werd hij in Israël een beroemdheid toen hij in één luchtgevecht drie Syrische straaljagers en een helikopter uit de lucht schoot. Zijn vader Hugo was tijdens de Tweede Wereldoorlog vier jaar lang krijgsgevangene in Nederlands-Indië, zijn moeder Elma Sara overleefde in Nederland de Holocaust door onder te duiken. In de jaren 50 emigreerden ze naar het net onafhankelijke Israël.

De vier ruimtetoeristen vertrokken op 8 april. Hun raket werd die dag vanaf de ruimtebasis Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida gelanceerd.