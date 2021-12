Erdogan zou vervroegde verkiezingen overwegen

Premium Financieel

’Twee keer zo duur!’ De wereld zucht onder hogere prijzen

Alles wordt duurder. Niet alleen in Nederland, waar de inflatie op het hoogste niveau in veertig jaar staat, maar overal ter wereld. Nu er aan alles – van mankracht tot computerchips – een tekort is en economieën na corona harder uit de startblokken schieten dan verwacht, voelt de consument dat in d...