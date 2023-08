Evacuaties in Rusland door overstromingen in nasleep tyfoon

De regio is in de nasleep van de tyfoon Khanun getroffen door zware regenval. Die storm zorgde de afgelopen week op veel plaatsen in Azië voor overlast.

Khanun teisterde Japan en verzwakte later van een tyfoon naar een tropische storm. Die trok over het Koreaanse schiereiland, waar net een internationale scoutingbijeenkomst bezig was waar ook veel Nederlanders aan meededen. Zij moesten het terrein van de jamboree vroegtijdig verlaten en kregen een aangepast programma aangeboden.