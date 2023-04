Washington ’zeer bezorgd’ over aanwezigheid Russische Wagner-huurlingen in Soedan

„We maken ons ernstige zorgen”, zei Blinken op een gezamenlijke persconferentie met zijn Keniaanse collega Alfred Mutua.

Die laatste had kritiek op de rol die sommige landen in het Midden-Oosten en Rusland spelen in het conflict. „Het is niet het moment om partij te kiezen”, verklaarde Mutua. Hij riep „externe krachten” op om Soedan met rust te laten. Hij sprak zich niet uit over bepaalde landen.

Blinken liet verder verstaan dat Wagner ook actief is in Mali en Centraal-Afrika en dat de militie „extra dood en verderf brengt op plaatsen waar ze aanwezig is.”