Glastonbury lovend over Caro Emerald

De Nederlandse Caro Emerald kreeg gisteren lovende kritieken over haar optreden op het Engelse open lucht muziekfestival van Glastonbury.

De Britse zender BBC zond zelfs drie nummers van Caro live uit, terwijl van wereldsterren als Lily Allen maar één nummer werd uitgezonden. Ook was het optreden van zangeres trending topic op de Engelse Twitter.

Het was de eerste keer ooit dat een Nederlandse act op het hoofdpodium van Glastonbury stond. Caro gaf eerder op twitter aan apetrots te zijn dat ze op het podium in Glastonbury mocht staan.

De zangeres was dit weekend ook te zien bij Concert at Sea in Zeeland.

Caro Emerald kreeg onlangs de Radio 2 Mijlpaal voor haar carrière.