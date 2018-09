Facelift voor 37 jaar oude Lada Niva

Demping

Een nieuwe grille, bumpers in carrosseriekleur, nieuwe 17 inch wielen (met wieldoppen) en een andere achterruitenwisser. Daar kun je de nieuwe Lada Niva Urban mee onderscheiden van alle andere Niva modellen. In het interieur is niet veel veranderd, alleen heeft hij nu meer geluidsdemping, elektrische ramen en airconditioning.

22 seconden

Onderhuids is het nog steeds geen moderne auto. De Niva Urban maakt gebruik van dezelfde 1,7 liter viercilinder met 81 pk. Offroaden moet hij nog steeds als de beste kunnen volgens Lada, dankzij 3 differentiëlen en een 'kruip-versnelling'. Accelereren gaat volgens standaarden van 1977 traag: 0-100 km/h duurt maar liefst 22 seconden. De topsnelheid is met 137 km/h net hoog genoeg voor een snelheidsovertreding van 46 euro op onze snelwegen. Meer gegevens maakt Lada in augustus bekend.

In 2016 moet de Niva vervangen worden door een compleet nieuwe auto.