Nederlands vrachtschip zinkt na botsing voor Deense kust

De marine kreeg een melding dat het schip in nood was geraakt 20 zeemijl uit de kust van het plaatsje Ringkøbing. Reddingswerkers zijn met drie schepen en twee helikopters uitgerukt om de mensen in veiligheid te kunnen brengen. Door het slechte weer was het schip niet meer te redden. De politie onderzoekt of er stoffen aan boord waren die schadelijk kunnen zijn voor de omgeving.

De 89 meter lange Helge zou om onbekende redenen zijn gebotst op de Wild Cosmos, een schip uit de Bahama’s. Het personeel van de kustvaarder is naar de stad Esbjerg gebracht en heeft daar droge kleding en eten gekregen. De kapitein van het schip is met snijwonden door gebroken glas naar het ziekenhuis gebracht, maar het zou niet om ernstige verwondingen gaan.