Koningspaar wint rechtszaak foto's prinsesje

De zaak was aangespannen door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) namens koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Nieuwe Revu plaatste in mei 2013 twee foto's van prinses Amalia in de privésfeer. Het tijdschrift fotografeerde haar op het hockeyveld. Het blad vond dat de mediacode die de koninklijke familie en de RVD hanteren 'niet past in een moderne democratie' en wilde dit met de foto's aan de kaak stellen.

De rechter ging niet mee in de argumenten van het tijdschrift dat de samenleving er recht op heeft veel te weten van het toekomstige staatshoofd. ,,Zij heeft ook recht op privacy en is niet vogelvrij'', aldus het vonnis. Daarbij speelt haar minderjarigheid een belangrijke rol. Volgens de rechter mag Amalia zich bovendien tijdens het beoefenen van haar hobby onbespied wanen, ,,anders dan bijvoorbeeld tijdens een evenement als Koningsdag''.

In het vonnis benadrukt de rechter dat het iedereen vrij staat de mediacode aan de orde te stellen, maar dat bij de publicatie van deze foto's de belangenafweging had moeten worden gemaakt tussen de bescherming van de privacy van Amalia en de vrijheid van meningsuiting. In die afweging speelt de mediacode geen rol. ,,De publicatie van een in beginsel onrechtmatige foto wordt niet rechtmatig door een artikel over de rechtmatigheid van die foto daaraan te verbinden.''

De koning en koningin zijn verheugd over de uitspraak, laat de RVD weten. ,,Daarmee honoreert de rechtbank de wens van de koning en koningin hun gezin te beschermen tegen privacyschendingen zodat hun kinderen, net als leeftijdsgenootjes, een zo ongestoord mogelijke jeugd genieten.'' De schadevergoeding van 1000 euro die Nieuwe Revu moet betalen aan het prinsesje, gaat naar een goed doel.

De Oranjes stelden de mediacode in 2005 in om hun persoonlijke levenssfeer te beschermen. In ruil voor fotosessies worden de media geacht de koninklijke familie tijdens privémomenten, zoals vakanties, met rust te laten.

Nieuwe Revu moet de foto's alsnog verwijderen van zijn website. Na de commotie die volgde op de publicatie erkende het blad overigens al dat het ,,een beetje dom'' was om de foto's te plaatsen.