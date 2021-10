Man verdacht van beramen moordaanslag op premier Rutte

De Amsterdammer wordt verdacht van bedreiging, opruiing met een terroristisch oogmerk en het voorbereiden van een aanslag op één of meerdere politici, onder wie premier Mark Rutte. Volgende week staat bij de rechtbank van Den Haag een pro-formazitting op de rol. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.

Yavuz O. plaatste het afgelopen jaar opruiende berichten in onder meer het openbare Telegram-kanaal ’De Bataafse Republiek’. Dit kanaal, opgericht door notoire complotdenkers, werd eerder deze week door justitie gesloten vanwege de opruiende en bedreigende berichten die daar gedeeld werden.

Yavuz O. schreef zich de vingers blauw aan aanslagplannen. Op 5 december 2020 schreef hij op de Bataafse Republiek over een ’C4 bom’ (een militair kneedbaar explosief). ,,We gaan langzamerhand naar een serieuze organsatie neem ik aan? (...) Yo mannen, zal ik meer serieuze mannen regelen? (...) Hier moet wat aan gedaan worden. Omdat ik samen met jullie de realiteit ervaar heb ik besloiten om de oude wereld te vernietigen en de stichter ga zijn van een bloeiende nieuwe met jullie erbij.’’

Op 11 december vervolgde hij ,,Ik denk eerder dat we serieuze mensen nodig hebben die het lef hebben om te shooten snap je?’’ Een dag later schrijft hij bij ene foto van de minsteres en de koning: ,,Zou je het in je hebben om ze allemaal te shooten Gwn vanuit een auto. Raam open. Gun naar buiten. En knallen maar.’’