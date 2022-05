Wilde zwijnen teisteren Rome: kinderen bij speeltuin aangevallen

De zwijnenplaag in Rome bestaat al langer. De vorige burgemeester van Rome, Virginia Raggi, heeft er geen oplossing voor gevonden. Afschieten van zwijnen stuit op grote weerstand bij dierenliefhebbers. Er zijn dan ook protesten tegen het radicale plan van Gualtieri, die nu ruim een half jaar Rome bestuurt. De burgemeester ziet geen andere mogelijkheid: „We moeten op alle manieren het probleem aanpakken, want het heeft tot ondraaglijke situaties geleid.”

Een paar dagen geleden was een vrouw in het park Villa Glori in de stad met haar hond aan het wandelen toen ze plotseling vlakbij werd opgeschrikt door een aankomend zwijn. Ze stond doodsangsten uit. Uiteindelijk wist ze zichzelf en haar hond in veiligheid te brengen.

Een paar dagen ervoor renden kinderen in een speeltuin in Villa Aurelia in het westen van Rome voor hun leven toen plotseling twee grote zwijnen met vier jongeren op ze af kwamen rennen. Ook dat liep gelukkig nog net goed af.

Avondklok

Maar een vrouw in de wijk Balduina in het noorden van Rome is daadwerkelijk begin deze maand door een zwijn aangevallen toen ze onder begeleiding van haar hond afval wilde weggooien in een afvalcontainer, waar een groep zwijnen net aan het eten was. De vrouw rende weg, maar werd aangevallen en viel op de grond, terwijl het moederzwijn bovenop haar sprong. Er stonden nog zeven zwijnen om haar heen. Dankzij haar hond en een toevallig voorbijkomende automobilist zijn de zwijnen toch vertrokken en bleven haar verwondingen beperkt. De buurtbewoners besloten een avondklok in te stellen om zichzelf tegen aanvallen van de wilde beesten te beschermen.

De meeste zwijnen komen van het natuurpark Insugherata aan de noordkant van Rome. Hekken om de bewegingsvrijheid van de zwijnen overal in te perken zijn in korte tijd niet makkelijk uitvoerbaar.