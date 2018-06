Thaise coupleider mogelijk premier

Naar verwachting wordt in september een interim-regering geïnstalleerd, die een nieuwe grondwet moet ontwikkelen en verkiezingen moet voorbereiden. Die verkiezingen worden op zijn vroegst gehouden in oktober volgend jaar.

Volgens de bron blijft generaal Prayuth ook leider van de NCPO als hij aantreedt als interim-premier. De huidige coupleiders hebben volgens de bron lessen getrokken uit het verleden. In 2006 droeg coupleider Sonthi Boonyaratglin de uitvoerende macht over aan een civiele interim-regering, waarna de junta niets meer te zeggen had.

Militairen pleegden vorige maand een staatsgreep in Thailand na maanden van politieke onrust. De coupplegers hebben een terugkeer naar democratie beloofd, maar pas nadat het politieke systeem ingrijpend is hervormd.