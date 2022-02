Premium Geld

Exen verstrikt in web van leugens, verzekeringsfraude komt uit

Twee ex-echtelieden die het nog goed met elkaar kunnen vinden proberen samen verzekeringen op te lichten. In totaal harken ze zo tienduizenden euro’s aan vergoedingen binnen. Maar ze raken uiteindelijk verstrikt in hun web van leugens en moeten alles terugbetalen, plus duizenden euro’s aan bijkomend...