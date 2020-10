Politie vindt 775.000 euro in bestelauto

Agenten zagen de Hilversummer op de snelweg A1 ter hoogte van Muiden rijden. Het viel op dat de man steeds naar beneden keek. Bij controle bleek dat hij een telefoon tussen zijn benen had liggen. Nadat de verborgen ruimte met geld in de bestelbus was gevonden, besloot de politie ook zijn appartement in Hilversum uit te kammen. Daar was de partner aanwezig, die in haar auto nog meer geld, dure horloges en een blok harddrugs had liggen.

De kelderbox onder het appartement stond vol met tonnen en dozen, gevuld met poeder. Volgens politiespecialisten zat in de tonnen 650 kilo van een stof die wordt gebruikt om cocaïne te versnijden. In de dozen zat 650 kilo grondstof voor de bereiding van amfetamine. In een bedrijfspand in Loosdrecht vonden agenten spullen voor de verkoop van harddrugs. In het huis van de man uit Soesterberg trof de politie geld en drugs aan.